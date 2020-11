Godfall : l'exclusivité console pour la PS5 est valable pendant six mois

En effet, Gearbox Software a dévoilé cette semaine le trailer de lancement du titre (voir en haut de cet article). En plus de présenter des extraits inédits de gameplay et quelques cinématiques, la vidéo annonce aussi la durée de l'exclusivité temporaire pour la PS5. Celle-ci est valable pendant six mois, c'est-à-dire jusqu'au 12 mai 2021.