Vous allez bientôt pouvoir défier Lewis Hamilton dans Gran Turismo Sport

Un DLC Lewis Hamilton dans Gran Turismo Sport

Source : THM Magazine

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de pilotage, également fans (ou non) de Lewis Hamilton. En effet, le sextuple champion du monde de F1 va avoir droit à un DLC dans le jeuUn «» qui sera disponible (moyennant finance) le 28 novembre prochain via le PS Store et qui permettra aux joueurs de participer à dix défis (sur dix circuits), le but étant de battre le record établi par le pilote britannique à bord de la Mercedes AMG GT3 et la Sauber Mercedes C9.Il sera bien sûr possible d'afficher le «» du bolide piloté par Lewis Hamilton, mais aussi d'accéder à diverses données de conduite. À noter qu'en obtenant l'or sur tous les défis, votre limite de crédits passera de 20 à 100 millions !