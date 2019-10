Célébrez l'anniversaire de Cdiscount avec les offres PS4 incontournables

À lire aussi : Notre sélection des accessoires indispensables pour votre PS4

Vous souhaitiez acheter une console mais attendiez que leur prix baisse ? Et bien c'est le moment d'investir : pour célébrer sa 21ème année d'existence, Cdiscount propose plusieurs bundles PS4 intéressants. Découvrez ci-dessous les quatre packs qui ont tapé dans l'œil de notre équipe.On commence avec une PS4 Slim 500 Go Noire (Châssis F CUH 2216B) avec le jeu eFootball PES2020 inclus ainsi qu'une manette filaire noire Freaks & Geeks ESPort FPS-100 en plus du pad PS4 classique. Un très beau bundle pour les amateurs de foot sachant que le titre de Konami vient tout juste de sortir et que de nombreux testeurs estiment que PES 2020 est meilleur que FIFA 20. Le tout à 269,99 euros.On passe ensuite à un autre pack comprenant une PS4 Slim 500 Go Noire (Châssis F CUH 2216B), mais cette fois destinée aux amateurs de jeux Rockstar. Sont en effet inclus Grand Theft Auto V, sorti en 2013 mais dont le mode multijoueur est encore très suivi et très populaire, et Red Dead Redemption 2, le dernier titre majeur du studio. Le prix de cette offre est fixé à 269,99 euros.Encore un autre bundle avec PS4 Slim 500 Go Noire (Châssis F CUH 2216B), toujours au prix de 269,99 euros. Ici, ce sont les exclusivités PlayStation qui sont mises en avant puisque sont inclus Infamous : Second Son, le jeu d'action-aventure en monde ouvert du studio Sucker Punch, et le dernier God of War, le titre multi-récompensé. On le rappelle, ces deux jeux ne sont pas disponibles ni sur PC ni sur Xbox One.Cette sélection se termine avec la même console PS4 Slim 500 Go Noire (Châssis F CUH 2216B), mais cette fois si assortie de deux jeux Uncharted : Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy. Ces deux titres développés par Naughty Dog sont des exclusivités PS4. Allez, essayez de deviner le prix de ce pack ? Bien vu, 269,99 euros.