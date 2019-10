Seagate Game Drive : le HDD externe de 2 To sous licence officielle PS4 arrive en France

Pour booster la mémoire de la PS4

Source : Communiqué de presse

Seagate n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui l'arrivée en boutiques, en Europe, de son Game Drive sous licence officielle PlayStation. Côté look, il se pare donc d'un design assorti à celui de la PS4, avec le logo officiel de la marque.Il s'agit ici d'un disque dur de 2 To en USB 3.0, à relier directement à la PlayStation 4, pour booster aussitôt sa capacité de stockage. Grâce à l'étroite collaboration entre Sony et Seagate, l'installation enest à la fois simple et rapide.À noter que le Seagate Game Drive pour PS4 ne nécessite aucun câble d'alimentation séparé, et fonctionne directement grâce au câble USB relié à la console. Rappelons qu'une PS4 standard dispose d'un espace de stockage initial de 500 Go, une mémoire qui peut rapidement être saturée, certains jeux avoisinant les 100 Go (Gran Turismo Sport...) sur le disque dur de la console...Le disque dur Seagate Game Drive 2 To pour PS4 est commercialisé au prix indicatif de 99,99 euros.