Crash Team Racing Nitro-Fueled : des bundles PS4 au menu

Crash Team Racing meilleur sur PS4 ?

Retenez bien la date : le lancement est prévu le 21 juin.Le 21 juin prochain, presque deux ans après le retour de Crash Bandicoot,, le remake du jeu paru originellement sur PSOne. Pour l'occasion, Sony va proposer deux bundles PS4 ainsi que divers bonus.Sony se charge ainsi de rappeler que la version PS4 du jeu (qui sort également sur Xbox One et Nintendo Switch) comprend des contenus exclusifs, avec des skins rétro pour Crash, Coco, et Dr Neo Cortex, ainsi que des karts à thème rétro., pour retrouver le style visuel des années 2000.A cela s'ajouteront également, incluant la console en version 1 To et 500 Go. Le premier pack contient une version physique de Crash Team Racing Nitro-Fueled, une PS4 noire 1 To et deux manettes Dualshock 4. Le deuxième pack contientA noter que, selon Sony, seul le premier sera disponible en France.