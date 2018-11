ASTRO Gaming dévoile une manette modulaire pour PC et PS4

Une manette haut de gamme personnalisable

Source : ASTRO Gaming

Connu pour ses casques audio gaming haut de gamme , ASTRO vient d'ajouter une corde à son arc avec la manette modulaire C40 TR.Lan'est pas une manette comme les autres. Compatibles PC et PS4, elle peut être modifiée - presque - à volonté.Une fois la façade retirée, les deux joysticks et le D-Pad peuvent être intervertis. Seuls les boutons sont inamovibles. Ajoutez à ça la possibilité de mapper les gâchettes à l'arrière sans aucun logiciel et vous aurez un produit totalement atypique !Les joueurs PC pourront néanmoins profiter d'un logiciel de mapping plus complet. La manette de chezpeut de plus fonctionner aussi bien avec que sans fil. Une prise casque 3.5 mm est aussi intégrée.Haut de gamme oblige, leC40 TR coûte pas moins de 199$. Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel, mais les livraisons n'auront lieu qu'en mars 2019.