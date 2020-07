Cuphead : après la Xbox One et la Nintendo Switch... la PS4 ?

Lancé en fin d'année 2017 sur Xbox One et PC, le jeu Cuphead a trouvé sa voie jusqu'à la Nintendo Switch il y a un peu plus d'un an. À l'instar d'Ori & the Blind Forest, le jeu de Microsoft Games Studios n'était pas voué à arriver sur PS4.

Pourtant, depuis quelques heures, le PS Store de la console de Sony liste dans ses « nouveaux jeux », le titre Cuphead. S'il est impossible d'accéder à la fiche du jeu, il semblerait donc bien que les joueurs PS4 aient prochainement la possibilité de s'essayer à ce titre aussi original que réussi.