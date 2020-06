The Last of Us Part 2 sur PS4 est disponible à seulement 56,99€

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui sont à la recherche de The Last of Us Part 2 en précommande et en promotion. Amazon propose en effet le jeu vidéo sur PS4 à seulement 56,99 euros.

Pourquoi Clubic recommande The Last of Us Part 2 sur PS4 ? Promotion avant sa sortie officielle

L'un des jeux les plus attendus de 2020

Compatible sur PS4 et PS4 Pro

Précommande The Last of Us Part 2 : près de 20% de remise sur l'achat du jeu vidéo

The Last of Us Part 2 sort officiellement sur la plateforme PS4 le vendredi 19 juin 2020. À quelques jours de sa sortie tant attendue, le jeu vidéo en édition Standard fait l'objet d'une opération de précommande chez Amazon France. Les clients du géant du commerce en ligne ont ainsi la possibilité de l'acquérir au prix de 56,99 euros au lieu de 69,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 13 euros (soit près de 20% de remise). En effectuant votre commande sur Amazon dès maintenant, le jeu sera mis de côté et vous sera expédié à la date de sa sortie, le 19 juin prochain. Bon à savoir : si le prix du jeu baisse entre le moment où vous l'avez précommandé et sa date de sortie, vous bénéficierez du prix le plus bas pratiqué par le site marchand durant cette période.

Le jeu The Last of Us Part 2 en quelques mots

Développé par Naughty Dog, le jeu The Last of Us Part 2 se déroule cinq ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Dans ce nouvel opus, les deux personnages principaux ont trouvé refuge du côté de Jackson, dans le Wyoming. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité. Alors qu'un violent incident vient troubler cette paix, Ellie entame une quête de justice en traquant les responsables.