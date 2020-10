PlayStation s'apprête à modifier légèrement son système de trophées

De plus, le calcul des niveaux de trophée changera lui aussi avec, par exemple, des trophées platines qui rapportent plus de points. Sony promet une progression plus homogène et de nouvelles icônes représenteront chaque palier. Enfin, la marque a souhaité rassurer les joueurs en rappelant que tous les trophées obtenus sur d'anciennes consoles seront importés sur PS5.