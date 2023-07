Le papa d'Independance Day et de Stargate lance un univers mêlant jeu vidéo, animation et... NFT

Si le projet a encore tout à prouver, surtout au vu de certains MMORPG space opera de ces dernières années, le réalisateur d'Independance Day ne part pas non plus de rien. En effet, s'il possède bien une chose, ce sont des financements. Le projet aurait déjà levé au moins 50 millions de dollars et se préparerait à recevoir des investisseurs pour une nouvelle et vraisemblablement dernière levée de fonds. Jusqu'à l'année dernière, ils espéraient que la vente de NFT participerait également au financement. On espère qu'ils ont un plan B.