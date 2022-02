La plateforme NFT OpenSea traînée en justice à la suite d'un vol massif de fonds

L’utilisateur s’est en effet fait dérober un seul et unique jeton non fongible de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC), mais celui-ci était très rare. Selon lui, le hacker aurait réussi à voler son précieux pour 0,001 ETH (environ 25 dollars). Il l'aurait ensuite revendu pour la modique somme de 99 ETH, soit plus de 250 000 dollars. Cette somme aurait pu être trois fois plus importantes, estime Rarity Tools.