Du jeu de société, au jeu vidéo, à la série : Terraforming Mars, décollage immédiat !

Depuis sa sortie en 2016 et après plus de 1,5 million de copies vendues, le jeu de société de stratégie Terraforming Mars a mis presque tout le monde d'accord concernant ses grandes qualités. Y compris notre rédaction. Depuis étendu à coups d'extensions, le jeu de Stronghold Games a également été porté dans une solide version numérique sur desktop et mobile. Un trajet plutôt classique, qui prend aujourd'hui un tournant un peu plus inattendu.