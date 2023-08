Ce jeu de Switch plagie The Last of Us… Et se fait bannir du Nintendo eShop

« L'œuvre » vidéoludique copie ouvertement la licence publiée par PlayStation, avec une intrigue similaire, une bande originale semblable, un logo presque identique et des personnages aux designs très ressemblants. « Eva », le personnage féminin du jeu, s’apparente indéniablement à Ellie de The Last of Us, allant jusqu’à arborer la même coiffure et la même tenue.

Mais là où The Last of Us brille, The Last Hope échoue lamentablement, avec des graphismes désuets et une jouabilité d'un autre âge. Nos confrères de Digital Foundry ont d’ailleurs décrit cette œuvre comme « le pire jeu qu'ils aient jamais testé. »