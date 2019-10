Twitter a utilisé des données personnelles de ses utilisateurs pour de la pub ciblée

Lien entre compte Twitter et adresse mail ou numéro de téléphone

Twitter présente ses excuses

Source : TechCrunch

Dans un message publié sur son site d'aide , Twitter a reconnu avoir commis «». En l'occurrence, l'entreprise a exploité les adresses mail et numéros de téléphones de ses utilisateurs, sans leur consentement, à des fins publicitaires.Dans son communiqué, le réseau social explique que les données servant à sécuriser les comptes, notamment dans le cadre de l'authentification à deux facteurs, ont pu également servir au ciblage des annonces. Cela sous-entendrait donc que seuls les utilisateurs ayant opté pour cette protection supplémentaire seraient concernés. Mais en réalité, à l'inscription sur la plateforme, il est obligatoire d'entrer soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone...Concrètement, le problème provenait du programme d'audiences personnalisées de Twitter for Business. Ce service offre la possibilité aux annonceurs de cibler leurs publicités en fonction de leur propre liste marketing. Mais quand une entreprise uploadait son fichier d'adresses mail et/ou de numéros de téléphone, la plateforme pouvait effectuer «» une correspondance automatique avec les comptes Twitter associés. Et ce, probablement quelles que soient les options de confidentialité choisies par l'utilisateur (ce point n'est toutefois pas précisé dans le communiqué).L'entreprise indique qu'elle est incapable de fournir le nombre de personnes affectées par cet incident. Elle précise néanmoins qu'aucune donnée personnelle n'a été diffusée à l'extérieur et que le problème a été résolu le 17 septembre dernier. Et conclut en demandant pardon à ses utilisateurs : «».Cette affaire n'est pas sans rappeler celle qui avait touché Facebook il y a un an. Une enquête avait en effet révélé que le réseau social exploitait les informations destinées à la sécurité pour son ciblage publicitaire . À une différence près : Facebook ne semblait pas considérer qu'il s'agissait d'une erreur.