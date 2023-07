Toujours sur Twitter ? Attention à ce paramètre que le réseau a changé sans vous consulter !

En effet, il est tout à fait possible de revenir au mode de fonctionnement précédent, mais il faudra pour cela se rendre dans les Paramètres de l'application, puis dans « Confidentialité et Sécurité ». Ici, on validera la case « Messages Privés » avant d'ouvrir sa boîte de messagerie aux utilisateurs suivis uniquement, mais également aux utilisateurs certifiés, ou bien à toute la twittosphère.

À voir maintenant si Elon Musk décidera de rendre un jour les messages privés exclusifs à Twitter Blue, sachant que ceux-ci sont déjà fort limités.