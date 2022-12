Sous tutelle ? L'Allemagne fait pression sur l'Europe pour placer Twitter sous surveillance

Il a ainsi adressé une lettre aux deux commissaires européens Margrethe Vestager et Thierry Breton pour exposer l'urgence qu'il y aurait à mettre fin à ce qu'il considère être le « comportement anti-compétitif » du Twitter d'Elon Musk.

Plusieurs des récentes polémiques qui ont émaillé l'actualité du réseau social y sont relatées, parmi lesquelles le brusque changement de politique sur les localisations live, ou même quelques jours après, la suspension des comptes de plusieurs journalistes.

« Des conditions générales qui changent presque toutes les heures, des justifications erratiques de restrictions importantes sur les liens et le blocage de journalistes menacent la liberté de concurrence et font peser un risque sur la liberté d'expression, d'information et de la presse », a-t-il ainsi détaillé.