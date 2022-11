Manifestations en Chine : ces applis que la police recherche sur les smartphones

Par ailleurs, une armée de faux comptes chinois se chargent d'inonder certaines plateformes (notamment Twitter) d'informations et d'images pornographiques, d'escort, de jeux d'argent… Il s'agirait, selon certains, d'une campagne de spams mise au point par le gouvernement avec pour seul et unique objectif de tromper l'algorithme de l'application afin de noyer les informations, les vidéos et les images des protestations en cours sous un flot de contenus hors sujet.