Twitter x Musk : le procès en pause, l'achat va-t-il enfin pouvoir se conclure ?

Reste à savoir si un accord pourra être trouvé entre Elon Musk et Twitter, les relations semblant exécrables entre les deux entités. Les avocats de Twitter avaient demandé à la juge de ne pas reporter le procès, ne prenant pas la promesse de l'entrepreneur au sérieux. Pour les conseillers du réseau social, la déclaration de Musk est peut-être une ruse visant à gagner du temps.

« La défense a porté des accusations de plus en plus invraisemblables et a cherché à maintes reprises à retarder le procès dont le but est de faire respecter l'accord de fusion », estime Twitter, qui ne voit pas une issue optimiste aux négociations. Pour l'entreprise, Elon Musk n'a d'ailleurs pas fait en sorte de réunir les fonds nécessaires au rachat jusqu'à présent.

De l'autre côté, la faute est bien sûr renvoyée au réseau social. « Étonnamment, ils ont insisté pour poursuivre ce litige, mettant imprudemment l'accord en danger et jouant avec les intérêts de leurs actionnaires », a déclaré Edward B. Micheletti, avocat de Musk.

Faites vos réserves de popcorn, le jeu de poker menteur devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent.