Au tour de Twitter de se tourner vers le podcast, avec le rachat de Breaker

Depuis plusieurs mois, Twitter souhaite sortir du simple message court et a lancé les Fleets, sa propre version des Stories qui font le succès de Snapchat ou d'Instagram, ou les tweets audio, où un message vocal remplace les 280 caractères.

Spaces vise à apporter de nouvelles possibilités d'interactions sous la forme d'un chat vocal de groupe qui permet à chaque membre de s'exprimer à la voix pour plus de convivialité et de rapidité.

Conséquence de ce rachat : l'application Breaker cessera ses activités dès le 15 janvier prochain et ne sera plus disponible sur les stores appréciatifs d'ici cette date. Les créateurs sont invités à rapidement récupérer leurs flux et à les héberger sur une autre plateforme.