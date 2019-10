Les appels vidéos de Google Duo font leur apparition dans l'appli web Messages

Google uniformise ses services de discussion après de nombreux échecs



Une intégration simple et efficace pour les utilisateurs Web



Source : 9to5Google

Si Google a réussi à s'imposer dans de nombreux secteurs d'activités, de la recherche en ligne en passant par le streaming vidéo avec YouTube, la messagerie a toujours été un sujet délicat pour l'entreprise.Google a tué Allo , sa tentative avortée de réponse à Facebook Messenger ou WhatsApp, et a également repositionné Hangouts pour les professionnels. Ne reste désormais que Messages, le logiciel de messagerie par défaut d'Android, et Google Duo, son service d'appel vidéo.De manière inexplicable, Google n'a jamais eu l'idée de fusionner les deux services dans leur version Web, alors que cela est déjà le cas depuis quelques temps sur Android.L'erreur est aujourd'hui réparée et la version de bureau de Google Messages permet désormais de passer un appel vidéo depuis l'interface de la messagerie. Un petit pop-up prévient dès aujourd'hui les utilisateurs du service lorsqu'ils se connectent en scannant le QR code depuis leur smartphone Android.La communication sera gérée par Google Duo pour le Web, dans un onglet différent de celui occupé par Messages. Google prévient également que les données relatives aux contacts seront utilisées pour vérifier lesquels sont en ligne et peuvent discuter en vidéo, mais ne seront pas conservées par la suite sur ses serveurs.Avec cette intégration, Google tente de transformer Messages en plateforme unique de messagerie. Le support du standard RCS a permis pour de nombreux utilisateurs de transformer leur logiciel de SMS en véritable messagerie instantanés moderne qui supporte les vidéos, GIFs et les conversations de groupe.