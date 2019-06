RCS : le successeur du SMS arrive et c'est Google qui s'en charge

Les messages riches par RCS arriveront dès cet été en France

Google passe outre les opérateurs pour leur forcer la main

Source :The Verge

Cela fait déjà plusieurs années quemilite pour faireau profit du, un nouveau standard permettant d'apporter toutes, comme les conversations de groupe, le support des GIF ou encore de la localisation.À partir du mois de juillet, le moteur de recherche va activer levia son applicationet la France, ainsi que le Royaume-Uni seront les deux premiers pays à pouvoir utiliser ce nouveaude communication.Dès que le service sera activé côté serveur, une notification demandera à l'utilisateur s'il souhaite bénéficier dusur son smartphone compatible. Il pourra ainsi commencer à profiter de cesavec tous les contacts ayant également accepté l'ajout du standard.ne va plus attendre que les opérateurs, qui traînent les pieds depuis plusieurs mois, prennent en charge le support duet va faireLe géant du web promet que le déploiement continuera tout au long de l'année 2019 dans d'autres pays, mais si votre opérateur prend par la suite en charge le RCS,Le problème majeur dupar rapport aux messageries de type WhatsApp ou Telegram reste la. Le protocole n'est pasde bout en bout et les utilisateurs Android devront faire confiance à Google pour la protection des informations contenues dans les messages, en attendant une éventuelle évolution du RCS.L'entreprise se veut tout de même rassurante et explique àque les messages seront immédiatement supprimés de ces serveurs une fois remis aux destinataires.