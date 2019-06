Google Street View vous permet d’entrer dans la maison d’Anne Frank

Visiter l'Annexe comme on se déplace dans la rue

Des documents de la famille Frank sur le devant de la scène

Source : Engadget.

Anne Franck est arrêtée, avec le reste de sa famille, le 4 août 1944. A l'époque, elle vit dans une cachette, baptisée « l'Annexe », à Amsterdam. Le service de Google propose aujourd'hui de visiter la maison qui abrite cette cachette. Il propose aussi de découvrir des documents concernant sa vie.Vous avez probablement déjà utilisé Street View. Ce service permet de naviguer dans les rues de grandes villes du monde, depuis chez soi. Sur ce qui est en réalité des photos en 360°, il suffit de cliquer sur la direction que l'on souhaite prendre pour se déplacer.La visite de la maison d'Anne Frank, au Merwedeplein 37-2 d'Amsterdam, se passe exactement de la même manière. C'est une maison dans le plus pur style des années 1930. Mais au-delà de la maison, elle accueille l'Annexe, une seconde habitation comprenant trois étages et un grenier. Elle n'est accessible que par une porte dissimulée.Aujourd'hui, cette maison est fermée au public. Restaurée en 2004, elle fournit un refuge et un lieu de travail à des écrivains forcés à l'exil en raison de leurs écrits. Pour restituer cet endroit sur le net, Google a donc collaboré avec l'association. Ce projet à but non lucratif est réalisé à l'occasion du 90e anniversaire d'Anne Frank, le 12 juin.La visite peut se dérouler sur l'application ou sur le site de Google Arts & Culture . A l'arrivée, Google ne donne pas directement accès au Street View. Sa page d'accueil est en réalité peuplée de photographies relatant la vie de la famille Frank. On y trouve également quelques vidéos. L'une d'elles a une valeur particulière : c'est la seule vidéo connue où l'on peut apercevoir Anne Frank, penchée à une fenêtre.Le site invite ensuite à visiter les différentes pièces de l'Annexe telles que la chambre d'Anne Frank ou encore la cuisine. Les Frank auront vécu avec d'autres personnes dans la résidence principale de 1933 jusqu'en juillet 1942. Face à la montée du nazisme, ils vivront deux ans dans l'Annexe. Les huit clandestins seront capturés par les nazis en 1944, suite à une dénonciation. Sur ces huit personnes, seul le père d'Anne, Otto Frank, reviendra vivant de l'Holocauste.