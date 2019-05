La page de résultats de recherche Google va faire peau neuve !

Présentation actuelle à gauche, nouvelle présentation à droite © Google

Les résultats de recherche vont distinguer les sources les plus fiables

Google veut offrir toujours plus d'informations sans quitter la page d'accueil

Source : The Verge

est actuellement en train de modifier sensiblement la manière dont sont présentés les résultats de recherche sur son site. Les réponses à une requête vont désormais mettre plus en avant le nom du site proposé, mais également le, cette petite icône placée dans la barre de recherche qui permet d'identifier un site par son logo.Ce nouveau look est une manière pour Google de répondre au problème des, qui empoisonnent le Web depuis de nombreux mois. Les sources vont être mises en évidence pour permettre à l'utilisateur en un coup d'œil de savoir où il va chercher l'information et si le site qu'il consulte est un média de qualité ou non.Google ajoute que ce changement de design va permettre de. Le moteur de recherche pourra mettre en évidence plus facilement des images ou des blocs de prévisualisation pour donner plus d'informations à l'utilisateur.Les cartes de résultats pourraient être en ce sens plus interactives. Cliquer sur l'une d'entre elles donnerait accès à, avant même de cliquer sur un lien en particulier pour accéder à des informations plus détaillées.Ces changements vont d'abord concerner le site mobile et l'application Android et iOS dans les prochains jours. La version de bureau va également avoir le droit à ce changement de look, mais la date n'a pas été précisée par Google.