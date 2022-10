Comment les émojis ont permis aux antivax d'éviter la modération sur Facebook

En effet, le média spécialisé Bloomberg a enquêté sur un phénomène de plus en plus récurrent au sein de la communauté antivax sur Facebook : l’usage des émojis pour remplacer des mots susceptibles d’attirer l’attention des algorithmes. Sur le réseau social, de très nombreuses personnes se regroupent et estiment que la maladie ou le décès de l’un de leurs proches sont dus au vaccin, bien que des études aient prouvé que le Covid-19 était bien plus meurtrier que celui-ci. Dans ces groupes, on retrouve tout un tas d’émojis en lien avec la nourriture au lieu du terme « vaccin ».