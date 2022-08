Derrière ces gentilles émoticônes peut se cacher un méchant malware

Si cette méthode n'est donc pas encore réellement fonctionnelle, pourquoi en parle-t-on ? Et bien parce que la recherche en cybersécurité cherche à devancer les hackers. En effet, si l'on peut arriver à prédire les futures méthodes d'exploitation de vulnérabilités informatiques, on peut mieux se protéger contre ces attaques, voire les bloquer complètement. Le but est donc d'informer les défenseurs des systèmes informatiques de l'existence de cette possibilité, et d'encourager la mise à jour des barrières de sécurité.

Il s'agit aussi d'envoyer un message aux hackers mal intentionnés afin de les décourager : on connaît vos méthodes, on est prêts à les contrer. Rendez-vous sur Github pour plus d'informations sur les détails techniques des recherches menées.