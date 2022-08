Facebook laisse tomber Live Shopping et se concentre sur les Reels

Deux ans après son déploiement, Facebook Live Shopping va s'arrêter le 1er octobre 2022. Il ne sera alors plus possible pour les commerçants de vendre leurs biens via leur page et d'accepter les paiements par Messenger. À la place, Meta semble encourager les vendeurs à passer par les publicités sous forme de Reels. Car ce sont bien ces derniers qui sont au cœur de la nouvelle stratégie de la firme américaine.