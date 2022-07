DuckTail, la campagne de phishing qui fait trembler Facebook Business

Une campagne de phishing (hameçonnage en français) est en cours et cible le célèbre réseau social Facebook. Ce sont plus précisément les comptes business de la plateforme qui sont visés.

L’entreprise WithSecure, spécialisée dans la protection de la vie privée, a détecté l’attaque il y a seulement quelques heures. Elle a expliqué que le cybercriminel repère d’abord ses cibles sur LinkedIn, afin d’obtenir un accès à leurs comptes Facebook Business. L’opération, baptisée “Ducktail” et qui aurait été montée au Vietnam, serait active depuis un an minimum.

Le fonctionnement de cette campagne frauduleuse est simple. Le cyberpirate contacte ses victimes via les réseaux sociaux et les convainc de télécharger un fichier stocké sur un cloud. Les cibles se font piéger en raison de la présence de mots clés liés à leurs entreprise, marque ou produits. Or, le malware contient également un programme de vol de données. Et, pour la première fois, celui-ci cible uniquement les comptes Facebook business.