Meta (Facebook) traîné en justice pour ses publicités pour des arnaques crypto

La commission reproche à Meta d’avoir diffusé sur sa plateforme des publicités frauduleuses sur les investissements via les crypto-monnaies. Les annonces concernées affirmaient faussement que les investissements en question étaient recommandés par nombre d'Australiens connus, dont l'homme d'affaires Dick Smith et Mike Baird, ancien premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle estime que Meta n’a pas fait suffisamment d’efforts pour mettre fin à ces publicités mensongères, même après avoir été alerté par les personnalités concernées. Elle indique par ailleurs qu'un consommateur a perdu plus de 650 000 dollars australiens, soit un peu plus de 436 000 euros.