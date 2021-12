Les pubs pour les cryptos sont désormais acceptées sur Facebook et Instagram

Meta change son fusil d’épaule. La maison-mère de Facebook a annoncé qu’elle allait lever son interdiction de diffuser des publicités sur les crypto-monnaies. Ces restrictions, mises en place depuis 2018, empêchaient les sociétés liées à la blockchain de promouvoir leurs services sur Facebook et Instagram. La société de Mark Zuckerberg justifie cette décision en expliquant que le « paysage de la crypto-monnaie a continué à mûrir et à se stabiliser ces dernières années et a connu davantage de réglementations gouvernementales fixant des règles plus claires pour leur industrie ».