Pour Bruno Le Maire, la vie sans Facebook, c'est pas si mal

« Après avoir été piraté, j’ai vécu sans Facebook et Twitter pendant quatre ans, et la vie a été fantastique », a déclaré Robert Habeck, vice-chancelier allemand et ministre fédéral de l’Économie et du Climat lors d’un point presse conjoint. Une déclaration à laquelle Bruno Le Maire a répondu : « Je confirme que l’on vit très bien sans Facebook, que l’on vivrait très bien sans Facebook [...] Les géants de la tech doivent comprendre que l’Europe résistera et affirmera sa souveraineté ».