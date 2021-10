Facebook élargit ses tests de fils d’actualité « moins politiques » à 75 pays

Il l'avait annoncé en janvier , quelques jours après l'insurrection au Capitole : Mark Zuckerberg cherche à décourager les « discussions clivantes » et à promouvoir une expérience « positive » sur son réseau social. Parmi les sujets pouvant échauffer les esprits, la politique, qui devrait désormais prendre moins de place sur les fils d'actualité d'encore plus d'utilisateurs et utilisatrices.