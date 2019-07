Canicule : le site de Météo France a souffert, mais est de nouveau accessible

La carte de vigilance de Météo France, valable jusqu'au vendredi 26 juillet

Météo France confirme un retour à la normale progressif

Le site de Météo France ne semblait pas au mieux de sa forme ce jeudi matin

Ce qui est arrivé au site deest à la hauteur du nouvel épisode de chaleur que le pays traverse : de haute intensité. Les serveurs de Météo France ne répondaient plus depuis ce mercredi 24 juillet. Mais le site est à nouveau accessible depuis ce jeudi après-midi, même si l'ensemble des fonctionnalités de ce dernier ne sont pas encore rétablies.Le site internet de l'organisme public n'a pas connu un pic de chaleur au sens propre mais, dû à, qui a fait craquer le site en cette période de canicule.Avec, dont ceux des Hauts-de-France et d'Île-de-France, et 60 autres en vigilance orange jusqu'au vendredi matin 6h00 (au moins...), les Français sont pour certains paniqués à l'idée de connaître la météo des prochains jours, usés par la chaleur persistante, et inquiets sans doute en raison du traitement médiatique -parfois apocalyptique- de la canicule.. La recherche par ville ou arrondissement n'est cependant pas encore rétablie. On imagine qu'une fois les grosses chaleurs passées, les équipes prendront le temps de veiller à ce que ce problème ne se reproduise plus à l'avenir, d'autant plus que ces épisodes de chaleur sont destinés à se répéter.