La première "keynote" de la Silicon Valley souffle ses 50 bougies

© SRI International

Des technologies inouïes pour l'époque

Le coup d'envoi de la révolution informatique

Source : Ars Technica

C'était le 9 décembre 1968, à San Francisco, dans la Silicon Valley. Douglas Engelbart, ingénieur alors âgé de 43 ans, tenait lade l'histoire, qui sera ensuite considérée comme la «».Le format de la présentation n'était pas le seul élément révolutionnaire de cet événement. Car il était également le théâtre de l'introduction d', qui paraissent aujourd'hui triviales. Il y a un demi-siècle, Engelbart faisait figure de précurseur en annonçant que ses équipes travaillaient sur «».De plus, à cette occasion, l'ingénieur présentait une série d'avant-gardistes. La démonstration comprenait notamment un traitement de texte, faisant appel à un clavier, une souris, capable de contrôler un curseur, ou encore la possibilité de travailler à plusieurs sur un même document.Cette année 1968 restera révolutionnaire à bien des égards. Car quelques mois plutôt, ce même Engelbart avait lancé un système baptisé «» (NLS), sorte de. Un an à peine avant de voir apparaître ARPANET, ancêtre d'Internet. Des travaux qui ont inspiré toutes les autres innovations informatiques à venir, à commencer par le premier ordinateur personnel moderne, conçu par Xerox en 1973.Par conséquent, de nombreux hommages ont été rendus à Douglas Engelbart et à ses travaux de recherche, y compris les plus inattendus. Ainsi, en 2015, l'université Stanford s'est inspirée de cette première vidéoconférence pour monter... une comédie musicale.