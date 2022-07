Intego : pensez à nettoyer votre Mac à prix mini avant les vacances

Pourquoi choisir Mac Washing Machine X9 ? Tout d'abord parce que cette solution, comme tous les produits d'Intego d'ailleurs, est si bien pensée qu'on la croirait être un logiciel Apple ! Ainsi, si Mac Washing Machine X9 n'est pas estampillé firme de Cupertino, vous pouvez néanmoins vous fier à son expertise fine des Mac pour (re)donner à votre appareil la vivacité de sa jeunesse ! Ainsi, Intego revendique en moyenne 3 Go d'espace gagné, une rapidité accrue de 30% et des applications 3x plus réactives sur les Mac où sa solution Mac Washing Machine X9 est installée !

Grâce à l'intelligence artificielle, cette suite repère et vous propose d'éliminer les fichiers doublons qui vous font non seulement perdre une place précieuse, mais contribuent à ralentir votre Mac. De plus, pour vous éviter tout problème de sécurité bien malvenu, Mac Washing Machine X9 vous permet de vous séparer des fichiers vulnérables !