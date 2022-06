Voilà une offre à ne pas manquer avant les soldes pour nettoyer votre Mac

Le second but de cette suite est de vous permettre de rendre vos applications et, plus largement, votre Mac plus réactif, que ce soit au démarrage ou en cours d'usage. En effet, il est vraiment désagréable de constater que votre machine n'est plus aussi réactive, alors que cela est remédiable. Enfin, le troisième objectif de Mac Washing Machine X9 est, grâce au Dock, de ranger et vous donner une belle vision d'ensemble de ce qui est enregistré dans votre Mac. Un outil très pratique en somme qui permet, en moyenne, de rendre les application de votre Mac 3x plus rapides, de vous faire gagner 30% de temps au démarrage mais aussi de libérer 3 Go d'espace qui n'attend plus que vous !