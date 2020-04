Instagram : les messages privés (ou DM) arrivent sur la version web !

DM Instagram version desktop

Vous êtes du genre à (ab)user des messages privés sur Instagram ? Vous serez alors ravis de savoir que la fonction est actuellement en cours de déploiement sur la version web de l'application : les «» (DM donc) sont désormais accessibles sur un ordinateur.Facebook a commencé le déploiement de cette fonctionnalité depuis janvier, et de nombreux utilisateurs commencent aujourd'hui à apercevoir la précieuse fonction « DM » sur leur ordinateur. Celle-ci vient s'intercaler entre les boutons «» et «», dans le coin supérieur droit de l'écran.Voilà qui devrait faciliter la vie de celles et ceux qui utilisent énormément la fonction DM sur Instagram, même si la fonction se limite actuellement aux messages et aux photos (pas de vidéo donc). Toujours en cours de déploiement, notez toutefois que la fonction n'est pas encore disponible pour «», comme l'explique un porte-parole d'Instagram.