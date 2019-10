Instagram met fin à une fonctionnalité méconnue qui permettait de "stalker" des comptes

Un outil tombé en désuétude

Espionnage discret

Source : TechCrunch

Dans les notifications de votre compte Instagram (icône en forme de cœur), saviez-vous que vous disposiez d'un onglet « Abonnements » ? Si ce n'est pas le cas, vous êtes loin d'être une exception. Et ne vous habituez pas à cette fonctionnalité, car le réseau social est sur le point de la faire disparaître (si ce n'est déjà fait).À l'origine, cet onglet était prévu pour faire découvrir de nouveaux comptes aux utilisateurs. Il affichait en effet les commentaires et les photos likés par les personnes que vous suiviez, ce qui pouvait vous inciter à vous abonner aux pages les ayant postés.Mais Instagram a reconnu que l'outil n'était plus utilisé que par une poignée d'utilisateurs. L'entreprise a donc décidé de le faire totalement disparaître. L'opération a débuté avant-hier et devrait être effective auprès de tous dans les prochains jours. Dorénavant, pour trouver de nouveaux comptes et hashtags à suivre, le réseau social invite à se rendre dans l'onglet « Explore ».Mais le manque de succès n'est peut-être pas la seule explication à cette suppression. Car les rares personnes à utiliser encore la fonctionnalité n'y faisaient pas appel conformément à sa vocation première, mais plutôt dans l'objectif de « stalker » d'autres utilisateurs. En affichant le détail des likes, avec leur date, il était ainsi possible de surveiller l'activité de son conjoint, d'un ami, d'un collègue...L'outil aurait également servi aux amateurs de potins : en suivant les interactions de célébrités, ils pouvaient ainsi identifier des signes d'une éventuelle rupture, d'une nouvelle relation, d'un contrat pas encore révélé, etc.Malheureusement pour eux, désormais, les notifications qu'ils pourront consulter sur Instagram ne concerneront que leur compte. Mais on ne se fait pas de souci pour les quelques fans de l'onglet « Abonnements » : ils trouveront certainement un autre moyen pour espionner leurs proches ou les stars.