Trahi par son Instagram, Johnny est considéré comme "résident français" par la justice

Si vous n'êtes pas au fait des péripéties ayant suivi la mort de(on vous pardonne), voici un petit récapitulatif. Dans son testament américain, Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, indique léguer l'ensemble de ses biens à sa femme, Læticia, et à ses deux filles adoptives, Jade et Joy. Rien à ses deux enfants naturels, David Hallyday et Laura Smet.Ces deux derniers ont alors contesté la validité de ce testament, auprès du tribunal de Nanterre. Cependant, d'après les bénéficiaires du document, ce ne serait pas à la justice française de trancher, mais à celle des États-Unis, arguant que Johnny vivait principalement à Los Angeles.Pourtant, cette semaine, le tribunal de Nanterre a rejeté cette affirmation, estimant au contraire que l'artiste. Pour en arriver à cette conclusion, les juges se sont notamment appuyés sur la couverture médiatique du couple, l'organisation d'événements en région parisienne, ainsi que sur... lesde Johnny et Læticia Hallyday.En effet, les photos postées sur lecomprenaient souvent des, qui trahissaient leur présence régulière dans l'Hexagone. Il a ainsi été établi que le chanteur avait passé 151 jours en France en 2015, 168 jours en 2016 et les huit derniers mois de 2017.semble donc avoir piégé les héritiers de Johnny Hallyday. En réalité, lede l'application peut. Si vous souhaitez également éviter un combat judiciaire autour de votre héritage, ou simplement, voici comment procéder.Sur, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, puis dans la rubrique « Confidentialité ». Dans la liste, choisissez ensuite « Service de localisation » et vous verrez la liste des applications susceptibles d'activer la fonctionnalité. Il vous suffit alors de sélectionner « Jamais » pour Instagram.Sur, vous pouvez désactiver globalement le service, en vous rendant dans les paramètres et en décochant la fonction « Position », « Emplacement », ou « Localisation ». En revanche, vous ne pouvez gérer nativement les autorisations pour chaque application que si vous disposez,, de la version 6.0 de l'OS. Dans ce cas, dans les paramètres, rendez-vous dans « Applications », puis « Autorisation des applications ».