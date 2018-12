Instagram a momentanément proposé une navigation horizontale, mais c’était un "accident"

L'hérésie du défilement horizontal

Instagram why would you do this to me pic.twitter.com/B68RdBbdy3 — julia reinstein 🚡 (@juliareinstein) 27 décembre 2018

Une bourde vite réparée

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬 — Adam Mosseri (@mosseri) 27 décembre 2018

Un drame a été évité de justesse en cette fin d'année 2018. Ce jeudi 27 décembre, les utilisateurs d'Instagram se sont réveillés insouciants et ont ouvert leur application favorite, comme à leur habitude. Mais là, stupéfaction. Plus rien n'était comme avant.En effet, le réseau social avait apparemment décidé deau sein de son application. Le défilement ne s'effectuait alors plus en scrollant, comme c'était le cas depuis son lancement en 2010, mais, en appuyant sur la gauche ou la droite de l'écran. Une barre de progression, située en haut, indiquait alors la quantité de contenu restant à consulter.Un sentiment de révolte a alors envahi les plus grands amateurs d'Instagram, qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, pour. La gronde prenait de plus en plus d'ampleur, et on était proche d'un soulèvement digne des « Gilets Jaunes », mais à l'échelle mondiale.Par chance, le directeur d'Instagram (qui appartient à Facebook), Adam Mosseri, a rapidement réagi. Il a indiqué sur Twitter que cette nouvelle fonctionnalité devait faire l'objet d'un, mais sur un nombre beaucoup plus réduit d'utilisateurs. Il s'agissait donc d'un «» et la situation est revenue à la normale simplement quelques minutes plus tard. Ouf !Cela ne signifie donc pas que l'idée est définitivement abandonnée par Instagram. De nouvelles expérimentations devraient avoir lieu, en ayant recours à la méthode dite de « l'A/B testing ». Vu les réactions suscitées par cette innovation, elle ne devrait toutefois pas débarquer à court terme dans l'application. Sauf pour les stories, où le système est déjà utilisé depuis des années.