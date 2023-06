Instagram : serait-ce le début de la fin des dick pics ?

« En pratique, cela signifie que les gens ne pourront plus recevoir d'images ou de vidéos non sollicitées de la part de personnes qu'ils ne suivent pas », confirme Meta dans sa présentation de la fonctionnalité. Car il faudra d'abord envoyer une requête auprès de la personne et attendre son autorisation, pour alors être en mesure d'envoyer des fichiers photo ou vidéos.

Les utilisateurs d'Instagram, et notablement les femmes, pourront ainsi faire le tri a priori dans leurs messages privés, et ne pas avoir à subir les comptes ostensiblement mauvais. Pour le moment, ce nouveau paramètre est en phase de test, et a été annoncé en même temps que de nouveaux outils de surveillance parentale. Meta a insisté sur le fait que cette fonction était « particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'adolescents ».