Vous pouvez suivre le parcours du père Noël en live, merci Google

Pour les petits et les grands

Source : 9to5Google

Le père Noël a d'ores et déjà commencé son parcours. Dès 22h00 heure locale, le bonhomme rouge va déposer ses premiers cadeaux en Russie orientale, et vous pourrez ensuite le suivre toute la journée.Le Santa Tracker (« Sur la piste du père Noël ») n'est pas un outil récent de Google. Il a d'abord été mis en service en 2004 et a bénéficié, chaque année depuis, de nouveaux spectateurs, mais également de nouvelles fonctionnalités. Idéal pour les enfants, il vous indique combien de cadeaux ont été délivrés en temps et en heure, ou encore combien de kilomètres il reste au père Noël à parcourir avant d'arriver chez vous. Encore mieux, vous pouvez admirer des clichés des endroits où il se trouve à chaque moment.Par ailleurs, des petits ateliers ludiques sont aussi disponibles lorsque vous scrollez vers le bas du site Internet. Pour une expérience encore plus poussée, nous vous recommandons de télécharger l'application Android Santa Tracker Nul doute que ce petit outil ravira autant les petits que les grands !