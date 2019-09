Le stade de Miami pourrait être rebaptisé BangBros Center... du nom du site pornographique

Vers un BangBros Center (ou BBC) pour les Miami Heat ?

Lire aussi :

Beesexual, la nouvelle campagne de Pornhub pour aider à sauver les abeilles



Source : CNET

L'équipe de NBA des Miami Heat évolue depuis 1999 dans une enceinte baptisée American Airlines Arena. Une salle sponsorisée par la célèbre compagnie aérienne, mais cette collaboration prendra fin très prochainement.Différentes sociétés espèrent évidemment décrocher le gros lot, dont Bang Bros. La plateforme pornographique (basée à Miami) a mis 10 millions de dollars sur la table pour sponsoriser la salle sur dix ans. Si le deal se réalise, le terrain de jeu des Miami Heat sera rebaptisé... BangBros Center (ou « BBC », pour les connaisseurs).Selon toute vraisemblance, bien que Bang Bros et l'équipe des Heat soient «», selon Bang Bros, le deal n'a (presque) aucune chance d'aboutir.En début d'année, en France, la ligue de rugby avait empêché un sponsoring entre le club de Carcassone et Jacquie et Michel.