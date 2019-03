La police indienne arrête 10 étudiants... parce qu'ils jouaient à PUBG

Bientôt une interdiction nationale ?

PUBG épinglé pendant que Fortnite courre toujours

Le sempiternel débat de l'influence des jeux vidéo violents sur le comportement des gamers n'a donc jamais de limites. Entout particulièrement, le débat fait rage jusqu'à même interdiredans la région de à Gujarat, dans l'ouest du pays. Et pour cause, le jeu serait l'équivalent d'un « démon présent dans chaque maison », rendant les jeunes addicts et violents.Toute une descente de police pour arrêterjouant à. Les jeunes étudiants étaient si « absorbés » par le jeu sur mobile qu'ils n'auraient même pas vu venir la police, comme le rapporte The Verge . Un peu comme un Battle Royal au milieu d'une île déserte, PUGB tendrait à galvaniser la violence des jeunes, à les rendre dépendants et à les éloigner de leurs études. Si le jeu n'est pour l'instant interdit qu'à Gujarat, un état indien de plus de 62 millions d'habitants, le débat a pris une ampleur nationale et pourrait faire interdire le jeu dans toute l'Inde.Le mois dernier, Bluehole, maison mère de PUBG, s'était adressé aux médias locaux pour réagir à la fronde régionale qui commençait à s'installer contre le jeu mobile. « Nous avons un rôle extrêmement important à jouer dans l'écosystème vidéoludique. C'est pour cette raison que nous travaillons et que nous continuerons à travailler constamment avec les parents, les éducateurs et le gouvernement, et à garder une oreille attentive sur leurs feedbacks ». La firme n'a pas encore réagi à l'interdiction de son jeu cette semaine, mais The Verge fait remarquer, qu'étonnement, Fortnite n'a pas (encore) subi un tel rejet dans le pays. Peut-être à cause de son côté plus « fantaisiste », plus populaire et plus accessible que PUBG.