Le premier portrait peint par une IA vendu 432 500$

Une oeuvre qui pose le débat sur l'utilisation de la machine dans l'art

Le «» était estimé entre 7 000 et 10 000 $ mais l'enchère organisée par la maison Christie's a vu les prix s'envoler pour une vente finale à 432 500 $. La singularité de cette oeuvre? C'est le premier tableau réalisé par une, selon The Verge Mise au point par le collectif «» réunissant trois étudiants français, ce portrait inachevé représente un homme au visage flou, et signé d'une formule mathématique. Après avoir « nourri » le logiciel avec 15 000 œuvres existantes, l'IA a généré 11 images, dont ce portrait sélectionné et imprimé par les informaticiens.Pour ses auteurs, l'oeuvre participe à voir l'comme source de création. Mais inutile de dire que la toile provoque un profond débat dans le monde de l'art...