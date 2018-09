Le mème du "petit copain distrait" jugé sexiste en Suède

Le « petit copain distrait » utilisé pour une campagne de recrutement

Un détournement sexiste ?

Le mème du « petit copain distrait », ou « distracted boyfriend », a beaucoup tourné pendant l'été 2017 sur les réseaux sociaux. Une image utilisée à de très nombreuses reprises, qui s'est même invitée dans la publicité traditionnelle. Ainsi, le fournisseur d'accès Internet suédois Bahnhof l'a reprise.L'idée était d'utiliser cette image virale pour une campagne de recrutement. Ainsi, le mème est adapté avec la petite amie du jeune homme qui devient « « votre job actuel » » et la jeune fille qui passe devient « l'entreprise Bahnhof ». Le tout était accompagné d'un statut très sobre pour informer des dernières offres d'emploi disponibles : «».Une utilisation habile d'une image bien connue des internautes pour faire de la publicité ? Une idée à moindre coût pour faire parler ? Bahnhof a dû faire face à la critique de nombreux internautes, qui ont décidé de saisir l'observatoire de la publicité suédois (le Reklamombudsmannen). Verdict : l'image utilisée repose, selon l'organisme, sur la discrimination - et les femmes y sont montrées comme des objets sexuels... L'organisme évoque également le fait que la publicité présente «».Des millions d'internautes se sont amusés avec cette photo issue des banques d'images de Getty/iStock. Bahnhof a utilisé ce point pour justifier son détournement de l'image, et a tenté d'expliquer la vision voulue avec cette communication. «». Il ne faut pas voir simplement les personnes sur l'image, mais bien ce qu'elles sont censées représenter, au sens figuratif.Bahnhof a expliqué en outre se baser sur les compétences pour son recrutement, et ne pas se baser sur la couleur de peau, le physique ou le sexe des candidats. Un mea-culpa géant pour une image virale emblématique de la culture web... dans laquelle certains voient un détournement sexiste.