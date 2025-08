Avec l’arrivée des vacances et des déplacements estivaux, garder ses appareils chargés devient une nécessité. C’est exactement ce que propose la batterie externe UGREEN Nexode 165W : une solution mobile capable de recharger un ordinateur portable, une tablette, un smartphone ou une console, sans jamais faiblir. Grâce à ses 20 000 mAh de capacité, elle offre plusieurs cycles de recharge pour vos appareils du quotidien, le tout dans un format transportable.

Ce qui fait sa force, c’est sa compatibilité étendue et sa puissance de charge impressionnante. Avec deux ports USB-C, dont un atteignant 140 W, elle peut alimenter un MacBook Pro, un Steam Deck ou un iPad Pro sans effort. Le troisième port, USB-A, permet de brancher un smartphone ou un accessoire en simultané. Le tout fonctionne avec les principales normes de charge rapide (PD 3.1, QC 3.0, PPS), ce qui garantit une charge optimale sans surchauffe.

À l’usage, son écran LED est un vrai plus : il affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant et la puissance délivrée par chaque port. C’est pratique pour garder un œil sur vos recharges, surtout en déplacement. En revanche, avec un poids d’environ 500 g, ce n’est pas la batterie la plus légère du marché. Elle reste néanmoins bien équilibrée pour une batterie de cette puissance, et reste autorisée en bagage cabine : mais à ne pas glisser dans la soute. En plein mois d’août, alors que l’on jongle entre trajets, visites, télétravail nomade et appareils toujours plus énergivores, elle répond à un réel besoin.