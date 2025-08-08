Pensé pour ceux qui recherchent un poste de travail performant sans occuper tout l’espace, le NiPoGi E3B combine la puissance d’un PC fixe et la discrétion d’un format miniature. Sous son boîtier élégant, on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 7730U à 8 cœurs, capable de gérer simultanément plusieurs applications lourdes, qu’il s’agisse de montage vidéo, de traitement photo ou de gestion de projets complexes. Les 32 Go de RAM assurent une fluidité irréprochable, tandis que le SSD NVMe de 1 To permet de lancer vos programmes et d’accéder à vos fichiers en un clin d’œil.

Ce mini-PC s’adapte à une grande variété d’usages. Installé dans un bureau, il se transforme en station de travail réactive, idéale pour le télétravail ou la création de contenu. Placé dans un salon, il devient un centre multimédia performant, capable de diffuser films et séries en 4K ou de gérer des bibliothèques musicales volumineuses. Sa connectique complète : ports USB-C et USB-A, HDMI, DisplayPort et Ethernet, offre la possibilité de brancher facilement écrans, périphériques et accessoires. Le Wi-Fi 6 assure, quant à lui, une connexion rapide et stable, même en streaming intensif.

Nous sommes en plein été 2025 et cette offre tombe à pic pour ceux qui souhaitent moderniser leur équipement avant la rentrée, sans se ruiner. Proposé à 369 € au lieu de 699 €, et assorti d’un coupon de 9 % supplémentaire, le NiPoGi E3B se positionne comme un choix malin pour profiter d’un mini-PC premium à prix réduit. Son seul bémol pourrait être l’absence de carte graphique dédiée pour les joueurs les plus exigeants, mais pour la majorité des usages, il offre un équilibre rare entre compacité, puissance et polyvalence.