Test Honor MagicBook 16 : un portable fort convaincant, au juste prix ?

Le CPU est un 6 cœurs / 12 threads. Il profite de l’architecture AMD Zen 3, et d’une gravure en 7 nm par TSMC. Cette puce a été lancée en janvier 2021 et ses performances ne sont plus vraiment à prouver ; elles restent bien entendu excellentes en avril 2022. Le Ryzen est configuré ici avec un TDP de 45 W. Précisons que la plage possible pour ce processeur est de 35-54 W. Le processeur a une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,2 GHz. Il possède 3 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3.