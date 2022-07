L'excellent HONOR MagicBook X14 est 100€ moins cher pendant le Prime Day

Cette belle machine possède un écran 14 pouces avec une définition Full HD du plus bel effet. Avec ses bords fins et sa calibration impeccable, la dalle se montre très immersive. Vous pouvez ajouter à cela une configuration solide avec un processeur Intel Core i5-10210U épaulé par 8 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 (avec mise à niveau gratuite vers Windows 11) est inclus. Des spécificités qui favorisent une expérience fluide sans aucun ralentissement au moment de jongler entre différents logiciels.

La dissipation thermique est extrêmement silencieuse grâce à un grand ventilateur doté de pales en forme de S. Parmi les fonctionnalités appréciables, on notera le déverrouillage par empreinte digitale. Avec son poids de 1,38 kg et son épaisseur de 15,9 mm, l'Honor MagicBook X14 est également très facile à transporter. Enfin, la batterie tiendra pendant environ 9 heures et la charge rapide à 65W vous permettra de la recharger en un rien de temps.