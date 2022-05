Harley-Davidson rend ses vélos Serial 1 connectés grâce à Google

De cette manière, via l'application mobile dédiée, les détenteurs d'un vélo Serial 1 de seconde génération pourront notamment planifier un itinéraire via Google Maps, suivre et verrouiller leur vélo à distance, accéder à de nombreuses données relatives aux trajets effectués, sans oublier bien sûr de garder un œil sur la batterie, la vitesse, l'autonomie…